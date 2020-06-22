ابنة جورج وسوف تنفي هذه الشائعة





نفت بطلة الراليات القطرية، ندى زيدان، شائعة متداولة، بمشاركتها صورة لطفلتها “عيون” التي أنجبتها من زوجها السابق، المطرب السوري، جورج وسوف.

وشاركت زيدان عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على موقع “إنستغرام” أول صورة لابنتها مع أخيها غير الشقيق بمناسبة احتفالية يوم الأب.

وبتلك الصورة تنفي ندى زيدان أي أنباء حول وجود قطيعة من قبل أبناء جورج وسوف مع أختهم الصغرى “عيون”.

وكان جورج وسوف التقى ابنته عيون لأول مرة في شهر فبراير/ شباط، خلال زيارة قيام بها إلى قطر، وكان رُزق بها في عام 2015.

ونفى جورج وسوف، المعروف بـ”سلطان الطرب”، مؤخرا إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، بنشره رسالة مساء اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أكد من خلاله إنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.

وأوضح وسوف أنه “تلقى الكثير من الاتصالات من المقربين له بعد ظهور شائعات بتدهور حالته الصحية”، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى التأكد من المعلومات الخاصة به قبل نشرها، والاعتماد على المعلومات التي ينشرها على صفحته الرسمية فحسب.

سبق أن كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف.

وذكرت مواقع إلكترونية نقلا عن مصادر مقربة من المطرب الشهير، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية “حلاوة الروح”، بسبب حالته الصحية.

وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس “كورونا”.

سبوتنيك

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