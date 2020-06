ماني بطل واقعة طريفة في لقاء ليفربول وإيفرتون…فيديو

استأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة، يوم أمس الأحد.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، شهد واقعة طريفة قبل انطلاق اللقاء وتحديدا بعدما أطلق الحكم الرئيسي صافرة البداية.

وكان بطل الواقعة السنغالي ماني، الذي يبدو كان سعيدا بعودة البطولة بعد توقفها، متناسيا لحظة التضامن بين لاعبي الفريقين مع الأمريكي الراحل جورج فلويد، قبل انطلاق الديربي.

ووقف لاعبو نادي إيفرتون وضيفه ليفربول مع الحكم في الملعب قبل انطلاق المواجهة، في الوقت الذي ركض فيه السنغالي لمنطقة الخصم، ليعود وليشارك الوقفة التضامنية.

And we are off – after a fallse start from Sadio Mané @Everton v @LFC pic.twitter.com/zGe5hwqvWt

— Carl Markham (@carlmarkham) June 21, 2020