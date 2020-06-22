شاكيرا وسلمى حايك ومايلي سايرس ونجوم آخرون يجتمعون السبت “أونلاين” لمكافحة كورونا





تحيي مجموعة من نجوم الموسيقى والسينما والرياضة والسياسة وعروض الأزياء حفلا خيريا ضخما “أونلاين”، السبت المقبل، الموافق 27 يونيو/ حزيران الجاري، لدعم البحث عن لقاح لفيروس “كورونا” المستجد.

ومن أبرز المشاهير المشاركين في الحدث الضخم فريق “كولدبلاي” الغنائي والمطرب الكندي جاستن بيبر والممثلة المكسيكية سلمى حايك والمطربة الأمريكية مايلي سايرس والممثلة الأمريكية جينيفر هدسون ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام والنجم السينمائي دواين جونسون الشهير بـ”الصخرة”، والممثلان تشارليز ثيرون وهيو جاكمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ويقام الحفل بالاشتراك بين منظمة “غلوبال سيتزن” والمفوضية الأوروبية.

وأشارت أولاسورلا فون دير لين في إعلانها عن الحفل الفني إلى أن “الفنانين لديهم القدرة على إحداث التغيير، فهم يستخدمون مواهبهم لخدمة القضايا الكبرى”.

ويهدف الحفل الخيري الذي يحمل اسم “غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشر” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.

وتقول فون دير لين إن أموال الحفل ستساعد في تطوير لقاح لفيروس “كورونا” المستجد، وتساعد على التأكد من مشاركته مع السكان الفقراء والمهمشين وهم الأشد تضررا من الجائحة.

من ناحيتها، قالت المطربة مايلي سايرس إن الفقراء والمهمشين هم الأشد تضررا من الجائحة، وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





