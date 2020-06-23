3 طرق بسيطة للتخلص من هجوم النمل في الصيف





يشهد فصل الصيف اجتياح أسراب النمل للبيوت، ما يسبب الشعور بالضيق للسكان، حيث تعاني كثير من السيدات من انتشار النمل.

وبحسب ما نشره موقع “هن”، المعني بشؤون المرأة، توجد ثلاث طرق سهلة للقضاء على النمل.

أكتومثرين

وهو عقار لعلاج الجرب يتم رشه في المناطق المختلفة من المنزل وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء، وأهم ما يميزه هو أنه غير ضار على الأطفال والحيوانات.

الزيوت العطرية

تطرد الزيوت العطرية مثل زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي، النمل من المنزل. ينصح بوضع قطرات من الزيوت العطرية على قطعة قطن ومسح أماكن تواجد النمل.

الخل

يتم وضع نصف كوب من الخل داخل كمية من الماء، ويتم مسح جميع أركان المنزل به.

سبوتنيك

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