ماذا كان يفعل عمرو دياب مع نبيلة عبيد





كشفت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، عن صورة نادرة تجمعها بالمطرب الشهير، عمرو دياب، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وكتبت نبيلة عبيد، معلقة على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” إن عمرو دياب كان ضيفا دائما يغني في حفلات أعياد ميلادها.

يشار إلى أن نبيلة عبيد عُرض لها في شهر رمضان 2020 مسلسل “سكر زيادة”، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها “اللمبي” و”اللي بالي بالك” للفنان محمد سعد و”ظرف طارق” لأحمد حلمي.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين ظهروا كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.

من ناحية أخرى، بدأ عمرو دياب التحضير لألبومه الغنائي الجديد، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على التزامه بالحظر المنزلي، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد، بحسب موقع “في الفن” المصري.

وكان آخر ألبومات عمرو دياب الغنائية بعنوان “سهران”، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، ويضم 16 أغنية.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





