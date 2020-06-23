الممثل المصري عمرو سعد ينفذ وصية أحمد زويل





أعلن الممثل المصري عمرو سعد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه لوصية العالم الراحل الحائز على جائزة “نوبل” الدكتور أحمد زويل، بتقديم مسلسل تلفزيوني عنه.

وقال في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: “زويل طلب مني أن أجسد شخصيته، والأشخاص المقربون منه يعلمون هذا، فقد طلب مني أن أقرأ سيرته الذاتية التي كتبها، ثم ناقشني فيها”.

ولفت عمرو سعد إلى أنه سيقدم على هذه الخطوة بعد نحو سنتين، ليكون قد حقق بعض الإنجازات الأخرى قبل التفرغ لهذا العمل.

وأكد أنه لا يريد تقديم المسلسل كمجرد “سيرة ذاتية، وإنما كشخص يحتاجه الناس في أوطانهم”.

وتابع: “كان تأثير زويل كبيرا جدا، وأدعو الله أن أكون على قدر المسؤولية كممثل”.

من ناحية أخرى، رفض عمرو سعد التعليق على ترشيح العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي له مؤخرا لتجسيد سيرة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل تلفزيوني، لأنه “الأحق بالدور”، بحسب رأيهم.

وأشار إلى أنه تلقى عرضين لتقديم حياة زكي خلال السنوات العشر الماضية في عمل فني، لكنه رفضهما رفض “لأسباب خاصة”.

وبدأ الفنان المصري، محمد رمضان، تحضيراته لتصوير أحدث مسلسلاته، الذي يجسد فيه سيرة أحمد زكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وآخر أعمال عمرو سعد الفنية مسلسل “بركة” الذي عرض في رمضان 2019، وتشاركه بطولته هالة صدقي، وهو تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.

سبوتنيك

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