توقعات بأمطار غزيرة هذا الموسم





توقع خبير الأرصاد الجوي عوض ابراهيم أن تشهد الفترة من شهر يونيو وحتي أكتوبر امطارا وسيولا بمعدلات

اعلي من المعتاد ، وقال في تصريح ل (السوداني) ان الخريف هذا العام أطلقنا عليه اسم الوابل الصيب ، مشيرا لبدء الموسم في شهر يونيو .

وتوقع هطول امطار غزيرة لساعات طويلة مصحوبة برياح عاتية محملة بالغبار الكثيف في بداية موسم الامطار.

ويبدأ منتصف شهر يونيو الهطول الفعلي للامطار بمناطق جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب ووسط دارفور وجنوب النيل الابيض وسنار وجنوب وشرق القضارف وولاية النيل الازرق ، وتوقع ان يتقدم حزام المطر شمالا في ويشمل ولايات الخرطوم وشمال كردفان وكسلا والقضارف والجزيرة والنيل الابيض وجنوب البحر الاحمر وجنوب نهر النيل وشمال دارفور بمعدلات طبيعية .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني

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