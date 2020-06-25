12 يوليو موعد امتحان شهادة الأساس بالخرطوم





اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الثاني عشر من يوليو ٢٠٢٠م موعدا لامتحانات شهادة الأساس، وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي عقد أمس بمباني وزارة التربية والتعليم ببحري ان وزارته اتفقت على تصور مشترك مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم باتخاذ تحوطات كافية لحماية التلاميذ من وباء كورونا.

وأضاف “سيتم تطبيق التباعد بين التلاميذ وتعقيم مراكز الامتحانات قبل وبعد الامتحانات”.

وتشير تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ان عدد التلاميذ الممتحنين لهذا العام ١٧٤٤٠١ تلميذ وتلميذة سيتم توزيعهم على ١٤٣٥ بزيادة ٣٠٠ مركز اضافي جديد لتنفيذ الاشتراطات الصحية بمحليات الخرطوم السبعة.

واكدت اللجنة الصحية المشتركة ان اهم الاشتراطات توفير كوادر صحية بالمراكز وتخصيص غرف خاصة للعزل مع التباعد التام بواقع ١٤ تلميذ في كل حجرة امتحان مع لبس الكمامات وحمل المعقم اليدوي وعدم تبادل الادوات بين التلاميذ.

وحثت اللجنة اسر التلاميذ على اعطاء ابنائهم الجرعة التوعوية الكاملة مشيرة الى ان كل هذه الاجراءات استثنائية فرضتها الظروف الصحية الراهنة.

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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