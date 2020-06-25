عامل بسيط يعثر على كنز يذهب به إلى عالم المليونيرات





تحول عامل بسيط في تنزانيا إلى مليونير عقب عثوره على كنز نادر سيعينه على تربيه أبنائه الـ 30.

وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، عثر عامل المناجم سانينيو لايزر على حجرين كريمين من نوع “تنزانيت” النادر ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين.

“تنزانيت” حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا.

الحجران اللذان عثر عليهما العامل هما الأكبر من نوعيهما حتى الآن، ويبلغ وزنهما 15 كيلوغراما، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار.

ونقل التلفزيون التنزاني مشهد لايزر وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن (نحو 3.3 مليون دولار)، بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين الكريمين.

يذكر أن العامل البسيط تلقى اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.

سبوتنيك

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