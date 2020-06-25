هكذا أبطأت الصين دوران الأرض.. واستفادت من ذلك





يبلغ طول السد المبني من الفولاذ والخرسانة ما يزيد على 2 كيلو متر وارتفاعه 180 مترا، واحتاج إلى 510 ألف طن فولاذ تكفي لصنع 60 برج إيفل.

يهدف بناء السد إلى التحكم في الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتحسين الملاحة في نهر اليانغتسي الذي أقيم عليه.

ساهم السد في انتعاش النقل المحلي في الصين، ويمثل نقل السفن عبر النهر 80 من مجموع الشحن المحلي.

يعتبر السد أكبر محطة طاقة في العالم بقدرة 22500 ميغاواط، ويعادل ما تنتجه 22 محطة نووية تقريبا، وهو أكبر بـ 11 مرة من سد هوفر الضخم.

لن يشعر أحد أن حركة الأرض تضررت، لكن الأرقام لا تكذب، وبحسب القوانين الفيزيائية فإن السد أبطأ دوران الأرض بمقدار 0.06 ميكروثانية، لكونه حبس 46 مليار طن

عربي 21

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