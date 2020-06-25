ابنة مايكل جاكسون تزيح الستار عن لقطات نادرة له بعد 11 عاما على وفاته… فيديو





أزاحت باريس بنت “ملك البوب” الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، الستار عن لقطات نادرة لوالدها بمناسبة الذكرى الـ11 لوفاته اليوم 25 يونيو/ حزيران.

وتظهر باريس جاكسون في اللقطات النادرة مع والدها وهو يتحدث إليها بداخل قصرهم، كما تشمل جزءا من موسيقاها الخاصة.

وتقول باريس مع لقطات الفيديو إنها حاولت أن تحمي نفسها من أعين الجمهور بسبب شهرة والدها، وتعترف بأنها لم تكن مستعدة لتكون في دائرة الضوء في ذلك الوقت.

كما يُسمع صوت مايكل جاكسون وهو يتحدث في اللقطات النادرة إلى ابنته باريس عندما كانت طفلة عما تريد فعله عندما تكبر، فتجيبه أنها ستفعل ما يفعله، وعندما يسألها عما يفعله تجيبه أنه يغني ويرقص.

وتوفي مايكل جاكسون بشكل مأساوي عندما كانت باريس تبلغ من العمر 11 عاما.

واللقطات النادرة ضمن إعلان ترويجي لمسلسل باريس جاكسون الواقعي الجديد بعنوان “Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn”، المقرر عرضه لأول مرة على “فيسبوك ووتش” الأسبوع المقبل بدءا من 30 يونيو/ حزيران الجاري.

pre save 🌻 https://ingroov.es/the-soundflowers It’s here 🌻@Unfilteredonwatch; get the story on how we became The Soundflowers. The music, The love, The journey, The road ….Premiering Tuesday June 30, right here on Facebook Watch. Geplaatst door Paris Jackson op Maandag 22 juni 2020

ولمايكل جاكسون ولدان آخران هما مايكل جوزيف جونيور (23 عاما) وبرنس البالغ من العمر حاليا 18 عاما.

وتوفي مغني البوب الأمريكي الأشهر في العالم مايكل جاكسون عن عمر يناهز الـ 50 عامًا في 25 يونيو عام 2009، نتيجة تناوله “البروبوفول”، بحسب بعض التقارير الطبية، وأحدثت وفاته جدلا أيضا ما تسبب بمحاكمة طبيبه الشخصي كونراد موراي الذي سجن لمدة عامين بسبب القتل غير العمد.

سبوتنيك

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