أسهل طريقة لتنظيف السيارة واستعادة حالة الزيرو





مع مرور الوقت تزداد الاتساخات في المقصورة الداخلية للسيارة. وعلى الرغم من أن هذا أمر لا يدعو للقلق، إلا أنه في بعض الأحيان يستلزم التدخل بسرعة حتى يسهل التخلص من الاتساخات.

وبشكل عام ينصح الخبراء بالاعتماد على المواد المتخصصة والابتعاد عن المنظفات الشديدة، التي قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.

وأوضح خبير العناية بالسيارات الألماني كريستيان بيتزولت، أنه كلما كان وقت التعرض أقصر، كان من الأسهل إزالة الاتساخات، بحسب موقع «24».

وأسهل طرق إزالة الاتساخات العنيدة مثل العلكة أو الشوكولاتة أو الأطعمة الأخرى هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية. ويتم الرش ببساطة حتى تزول الاتساخات، ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها.

منظفات بيولوجية

وتساعد المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، ضد بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء. ويتم رش هذه المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة. ويمكن التخلص من شعر الحيوانات عن طريق المكنسة الكهربائية.

والخطوة الأولى لتنظيف السيارة من الداخل هي باستخدام المكنسة الكهربائية التي تسحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلاً عن حبات الرمل، مع تجنب الفرش الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

ومن المهم وضع المنظفات أو منتجات العناية على قطعة قماش وعدم رشها مباشرة على أجزاء السيارة، تجنباً لتسلل هذه المواد للمفاتيح والمكونات الكهربائية وإتلافها، مع العلم بأن الماء الزائد قد يسبب انكماشاً لا يمكن إصلاحه مع الجلد.

ويوصي الخبراء بالابتعاد عن الصابون ومواد التنظيف الشديدة والمواد المنزلية، حتى لا تهاجم الأسطح الداخلية، فعلى الرغم من نتائجها المرضية، إلا أنها ستهاجم هذه المواد بعد ذلك.

وينصح الخبراء باستعمال منظفات ومواد العناية الخاصة بالسيارات، والتي تحتوي على مواد واقية من الأشعة فوق البنفسجية، وهو الأمر الهام عند الوضع في الاعتبار أن السيارة تقف أوقاتاً طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وينصح فيليب بالاس خبير فرش السيارات بالاعتماد على إسفنجة وبعض من سائل التنظيف اللطيف أو المعتدل والابتعاد عن المنتجات الكيميائية والكحول، كما أن المقاعد الجلدية يكفي بعض الصابون لإزالة الاتساخات من عليها.

من أعلى إلى أسفل

وينصح ماركوس هيرمان، رئيس الجمعية الاتحادية للعناية بالسيارات، بالتنظيف من أعلى إلى أسفل، لذا يتم البدء بالمقاعد أولا ثم السجاد وكسوة الأرضية.

وبالنسبة للاتساخات الصعبة بشكل خاص، يمكن العمل باستخدام مجفف رطوبة وخل، حيث تلتقط المكنسة الكهربائية الرطوبة ومعها الكثير من الاتساخات وتنظف السجادة بسهولة. بعد ذلك يمكن مسح المنطقة بمنشفة مبللة بالماء والخل حتى يتم تدمير البكتيريا المتكونة عليها.

ولإزالة الراوئح الكريهة داخل السيارة يمكن وضع بعض من الماء والخل في وعاء صغير، حيث يساعد هذا على قتل البكتيريا الضارة الموجودة داخل السيارة.

المصري اليوم

شارك الموضوع :





