أغرب قصص الطلاق حول العالم: عروسان انفصلا في نهاية زفافهما.. وسيدة تركت زوجها بسبب قطة





يلجأ الأزواج عادة إلى الطلاق كحل أخير بعد أن تصبح الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، لكن البعض يتذرعون بحجج بسيطة وأسباب غريبة للانفصال.

وكشف مجموعة من محامي الطلاق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأسباب الغريبة التي قدمها العملاء لإنهاء زواجهم، بما في ذلك زوجان اختلفا حول طعام القطط، وزوجة أُجبرت على قضاء شهر العسل مع حماتها.

وشارك المحامون أغرب قصص الطلاق التي صادفتهم خلال حياتهم المهنية على موقع ريديت، كما انضم بعض الأشخاص لرواية قصص طلاق غريبة حدثت مع أصدقائهم وزملائهم في العمل.

يقول أحد المحامين إن زوجة طلبت الطلاق لأن زوجها كان يطعم الكلب بشكل كبير، فخشيت على أطفالها في المستقبل من البدانة، بينما كشف محامٍ آخر أن أحد موكليه قرر الانفصال عن زوجته بسبب الفوضى التي تتركها في الحمّام حسب ما نقله موقع «24».

وذكر محام آخر لم يكشف عن اسمه أن موكلة طلبت الطلاق من زوجها لسبب لم يسمع عنه من قبل، حيث كان لا يزال يرضع من والدته.

وشرح محامي أمريكي كيف تعرضت زوجة للخداع، وانتهى بها الحال إلى الطلاق، بعد أن وقعت ضحية لمحتالين سرقوا منها 45 ألف دولار، ووعدوها بالزواج من أمير.

وكشف أحد المساعدين القانونيين، يعتقد أنه من المملكة المتحدة، عن طلاق زوجين لأنهما فشلا في الاتفاق على اسم لقطتهما الأليفة والطعام الذي يقدمانه لها.

وأورد أحد مستخدمي الموقع قصة زواج انتهى قبل أن يبدأ، حيث طلقت امرأة زوجها في نفس اليوم الذي تزوجا فيه، بعد أن اندلع شجار عائلي في الاستقبال الذي أعقب حفل الزفاف.

وكشف أحد المحامين كيف تم توكيل زميل له لطلاق امرأة لأنها كانت جميلة جداً لدرجة أن زوجها لا يمكنه الثقة بها، بينما طلبت زوجة الطلاق لأن زوجها اشترى طعاماً من علامة تجارية غير التي طلبتها.

وقال أحد المحامين إن زوجين من الأزواج طلبا الطلاق، ليتزوج كل زوج من زوجة الآخر، وطلق محام آخر امرأة من زوجها لأنها دافعت عن والدها الذي قتل شخصين خلال عملية سطو مسلح.

وبخلاف ما يحدث عادة عندما يتصارع الوالدان على حق حضانة الأطفال، تعامل محام من بريطانيا مع حالة غريبة كان الأطفال محور الاهتمام فيها، بعد أن رفض كلا الوالدن حضانتهم.

وكشف مساعد قانوني من ماساتشوستس كيف طلق رجل يبلغ من العمر 86 عاماً زوجته البالغة من العمر 82 عاماً، لأنها تلعب البنجو 12 مرة في الأسبوع.

كما تعامل محامي يعتقد أنه من الولايات المتحدة مع قضية طلاق، طلبت فيها الزوجة الانفصال عن زوجها لأنه قص شعر جميع أفراد الاسرة، ولم يسمح لهم بتناول الطعام في الخارج، وكان يقنن في ورق التواليت ولا يسمح باستخدام أكثر من ورقة واحدة في كل مرة.

وروى شخص مجهول من جنوب أفريقيا كان والده يعمل محامياً للطلاق قصة امرأة طلبت الطلاق لأن زوجها لا يملك شعراً كافياً على صدره، ولم يكن يقود سيارته بسرعة كافية.

وذكرت امرأة من مكان غير معروف أن شقيقة إحدى صديقاتها كانت نباتية متزمتة، وطلبت الطلاق من زوجها لأنه قدم لها وجبة كانت تعتقد أنها تحتوي على بديل نباتي، لكن تبين أنها مكونة من السمك واللحوم.

المصري اليوم

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