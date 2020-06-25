3 خطوات لإنشاء تغريدة صوتية عبر «تويتر»: يمكن إضافة نص أو صور





أضافت شبكة تويتر مؤخرا ميزة التغريدات الصوتية، لتكون خيارا سهلا وبسيطا لبعض المستخدمين الذين يحبذون الرسائل الصوتية عن الكتابة.

وتقتصر هذه الميزة حاليا على عدد محدود من مستخدمي أبل، فهي لا تزال في مرحلة الاختبار، على أن تُطلق لأجهزة «آي أو إس» في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تدرس الشبكة أيضاً طرحها لاحقاً لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وتظهر التغريدات المسجلة عادة في الجدول الزمني للمتابعين، إلى جانب التغريدات النصية، ومدة كل تغريدة صوتية 140 ثانية كحد أقصى، أو (دقيقتين أو 20 ثانية)، وفي حال تجاوزت هذا الحد الزمني، يقوم التطبيق بإنشاء تسجيل جديد، يجمع سلسلة من التغريدات الصوتية معاً، حسب ما نقل موقع «24» عن «سي نت».

كيفية إنشاء تغريدة صوتية:

أولاً: التأكد من القيام بالتحديث إلى أحدث إصدار لتطبيق تويتر على هاتف آي فون، ثم فتح التطبيق.

ثانياً: النقر على أيقونة أرجوانية جديدة ترمز بأطوال موجية تقع بجوار رمز الكاميرا.

ثالثاً: ثم النقر على رمز الميكروفون الأحمر (فوق صورة الملف الشخصي) لتسجيل الرسالة، ثم النقر على تم Done عند الانتهاء.

كما يمكن للمستخدم إضافة نص أو صور أو موقع أو ملف GIF في نهاية التغريدة، ثم النقر على تغريدة لنشرها.

وبحسب تويتر، فإنه يمكن للمستخدم الاستماع للتغريدات الصوتية أثناء قيامه بأمور أخرى على هاتفه، مثل الرد على رسالة نصية أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني.

يُذكر أن تويتر قدمت اعتذاراً عقب إعلانها الكشف عن ميزة التغريدات الصوتية، بسبب انتقادات طالتها لعدم دعم الميزة للصم، وقالت إنها ستكون موجودة ضمن التحديث المقبل لنظام آي أو إس.

المصري اليوم

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