الأرصاد تحذر من عواصف رعدية بعدد من الولايات





حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، من عواصف رعدية تضرب ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، شرق ووسط وجنوب دارفور) خلال يومي الخميس والجمعة.

وأشارت إلى تكون سحب رعدية تؤدي لهطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في تلك الولايات.

وناشدت الهيئة، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بإتخاذ التدابير اللازمة، ومصابي الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لمراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التنويه.

وتوقعت الهيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، مع إحتمالية تأثر مناطق البحر الأحمر والشمال بالغبار المثار اليوم.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة (44) درجة مئوية، وأدناها (22) درجة مئوية، ونوه إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم (40) درجة وأدناها (30) درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن المراصد سجلت من الأربعاء وحتى صبيحة الخميس، هطول امطار بمدينة بابنوسة 46 ملم، نيالا 30 ملم، بريدية 21 ملم، الصفرا 21 ملم، نوري الهشابة 20 ملم، طوال 16 ملم، رهيد البردي 12 ملم، النهود 10 ملم، الجنينة 5 ملم، كادقلي 4 ملم، الحصاحيصا 2 ملم، الدويم 1 ملم، وخفيفة بالخرطوم.

وأضاف التقرير بأن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري شمال البلاد، وجنوبية إلى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري، ونوه إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وعطبرة والولايات الغربية، ويتوقع أن يحافظ على موقعه.

الصيحة

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