ريهام سعيد تعلق على حبس سما المصري





علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اليوم السبت، على قرار حبس الراقصة سما المصري، بالحبس 3 سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور.

وبحسب موقع “الوطن” المصري، قالت ريهام سعيد، صاحبة البلاغ في واقعة اتهام سما المصري بالتحريض على الفسق، إنها “سعيدة بحكم حبسها”.

وأضافت أن “ذلك يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع”.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: “أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل”. بحسب موقع “الشروق” المصري.

وأمر النائب العام المصري اليوم، بحبس المتهمة، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

كما أتت سما المصري بحسب النائب العام علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدت الفنانة المصرية على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ووفقا للنيابة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام.

وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيسبوك” عددا كبيرا من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.

سبوتنيك

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