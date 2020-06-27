مرتدية النقاب… انهيار وبكاء سما المصري عقب الحكم بسجنها





كشفت تقارير مصرية عن تفاصيل الحكم بسجن الفنانة سما المصري بتهمة نشر الفسوق والفجور، اليوم السبت.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: “أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل”، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وقبل النطق بالحكم ظهرت الفنانة الاستعراضية مرتدية “النقاب وكمامة” خلال جلسة المحاكمة

من جانبه، أكد محامي سما المصري، أشرف ناجي، أنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيها، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية.

وأضاف أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع.

وبحسب صحيفة “الوطن”، أمر النائب العام بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

كما أتت سما المصري بحسب النائب العام علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدت الفنانة المصرية على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ووفقا للنيابة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام.

وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيسبوك” عددا كبيرا من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.

سبوتنيك

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