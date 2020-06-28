بومبيو: ما فعلته الصين في أزمة كورونا أيقظ الأمريكيين والأوروبيين





قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم الأوروبية استيقظت على حقيقة الدور الصيني، مضيفا: “الصين تمثل نظاما سلطويا”.

وكتب على “تويتر”، اليوم الأحد: “السلطوية وآثارها على مجتمعاتنا الحرة، وإخفاء الحزب الشيوعي الصيني لمعلومات عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان، الذي تسبب في مقتل الآلاف، عجل بتلك اليقظة”.

وكتب في تدوينة أخرى: “نحن وشركاؤنا الأوروبيون نواصل العمل معا، عبر الأطلنطي، مستيقظين على حقيقة التحدي الذي أصبحت الصين تمثله”.

قال بومبيو: “نهتم بصون مجتمعاتنا الحرة ورفاهيتها ومستقبلها”.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19” وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.

ويضاف إلى ذلك قضايا اقتصادية أبرزها الاتفاقيات التجارية بين البلدين وقضايا عسكرية أبرزها الخلاف حول فرض السيادة الصينية على منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بين عدة دول، والتي أنشأت الصين فيها مجموعة من الجزر الصناعية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات استجابة للتشريع الذي تبناه البرلمان الصيني في الشهر الماضي، والذي بموجبه ستكون اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسؤولة عن تطوير قانون للأمن القومي يحظر النشاط الانفصالي والتخريبي في هونغ كونغ، وتلقى هذه الخطوة دعما من قبل قيادة هونغ كونغ، لكنها قوبلت بموجة من الاحتجاجات في المدينة، وذلك لخشية بعض السكان أن حقوقهم قد تنتهك.

سبوتنيك

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