ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل “بارس الجنوبي” للغاز، في حال استهدافها مجددا لمنشآت الطاقة، وذلك في تصعيد لافت عقب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى “تدمير الحقل بالكامل بقوة هائلة”، إذا أقدمت طهران على مهاجمة دول “بريئة” مثل قطر، محذرا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.

ويأتي هذا التهديد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي، استهدف جزءا محدودا منه، وفق ما أوردته تصريحات أميركية.

ويوم الأربعاء، قال ترامب ​إن إسرائيل هي ‌من نفذت الهجوم على حقل ‌غاز ‌بارس الجنوبي الإيراني وإن الولايات المتحدة ‌وقطر لم تشاركا فيه.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: “لم تكن ‌الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم تحديدا، ولم ​تكن قطر ​متورطة فيه بأي شكل ​من الأشكال، ولم تكن لديها أي فكرة ​مسبقة ‌عن وقوعه”.

وفي أعقاب الضربة، ردت إيران باستهداف منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، في خطوة وصفت بأنها غير مبررة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكد ترامب أنه لا يرغب في تصعيد واسع قد يؤدي إلى دمار طويل الأمد، لكنه شدد على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة أو استهداف للبنية التحتية الحيوية سيقابل برد

سكاي نيوز