السيسي يفاجئ الإمارات بزيارة خاطفة.. ويوجه رسالة بشأن الضربات الإيرانية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خلال زيارة مفاجئة للرئيس المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين، على هامش الزيارة الأخوية التي يجريها السيسي إلى دولة الإمارات، الخميس، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الرئيس السيسي إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها وللقوانين الدولية.

وأكد الرئيس المصري تضامن بلاده التام مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وسلامة أراضيها، ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام +روسيا اليوم