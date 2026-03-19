ملياردير إماراتي يكشف عن سبيل العرب الوحيد للنجاة من أزمات المنطقة

دعا الملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلى تعزيز الوحدة العربية كسبيل لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة مؤكدا أن التاريخ يثبت أن قوة العرب الحقيقية تكمن في تكاتفهم وتعاونهم

وقال الحبتور في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس: “التاريخ يعلّمنا درسا لا يتغير: قوة العرب كانت دائما في وحدتهم. عندما توحد العرب في فترات مختلفة من تاريخهم صنعوا حضارة امتدت من الأندلس إلى حدود آسيا” مشددا على أنه “في محطات مفصلية من تاريخ المنطقة، كان التعاون والتضامن العربي سبباً في حماية الاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة”.

وأوضح الحبتور أن التعاون والتكاتف العربي “ليس مجرد شعارات بل حقائق أكدها التاريخ مرارا” موضحا أنه عندما تتكامل الدول العربية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، تصبح المنطقة أكثر قوة وتأثيرا في العالم.

وأشار إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة مليئة بالتحديات، والمنطقة العربية في قلب هذه التحديات “لهذا تبقى الحكمة والتعاون والتنسيق بين الدول العربية أساسا لحماية الاستقرار وصون مستقبل الأجيال القادمة”.

وشدد على العرب يجمعهم “اللغة والهوية والثقافة، ويجمعنا أيضا تاريخ طويل ومصير مشترك، مصلحتنا واحدة، وأمننا واحد”، مؤكدا أن “استقرار منطقتنا مسؤولية مشتركة، وقوة العرب الحقيقية تكمن في تعاونهم وتكاتفهم”.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لا تعكس دائما المشاعر الحقيقية للشعوب، مؤكدا أن الروابط الإنسانية والتاريخية بين العرب أعمق بكثير مما يظهر في “الترندات” أو التفاعلات الرقمية، وأن “ما يجمعنا كعرب أكبر بكثير من أي اختلافات” مشددا على أن “الوحدة العربية كانت وستبقى دائمًا مصدر قوة للمنطقة بأكملها”.

ويعد الحبتور أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات والمنطقة العربية، ويتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير، كما يشتهر بمواقفه الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الأسابيع الأخيرة برز الحبتور بشكل لافت بعد نشره رسائل مفتوحة انتقد فيها بشدة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتصعيد العسكري ضد إيران، معتبرا أنها وضعت دول الخليج والعرب في قلب مخاطر لم يختاروها.

