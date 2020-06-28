المستشفيات في كل انحاء البلاد تعاني والمواطنين يموتون فكونك تجي تقول اكرم دخله شنو ده يبقى غباء





اذا فشلت او حصلت مشكلة في مدرسة واحدة في منطقة ما فالمسئول و المحاسب هو مدير المدرسة .. اذا اتسعت رقعة المشكلة لتشمل مدرستين او اكثر في منطقة واحدة فالمسئول هو مدير المنطقة التعليمي .. اما اذا امتدت المشكلة لتشمل المدارس في منطقتين او اكثر فالمسئول هو وزير التربية و التعليم الولائي .. اذا اتسعت المشكلة لولايتين او اكثر فالمسئول هو وزير التربية و التعليم الاتحادي و يستدعى للتحقيق معه من قبل رئيس الوزراء

بنفس القياس

اذا المشكلة في مستشفى واحد فالمسئول هو مدير المستشفى .. اذا اتسعت رقعة المشكلة لتشمل مستشفيات اكثر في المنطقة فالمسئول مدير المنطقة

اما لو اتسعت لمستشفيات ولاية ما فالمسئول وزير الصحة الولائي

اما لو امتدت لتشمل البلاد كلها فالمسئول هو وزير الصحة الاتحادي

الشاهد ان المستشفيات في كل انحاء البلاد تعاني و المواطنين يموتون

فكونك تجي تقول اكرم دخله شنو ده يبقى غباء .. او استغباء او الاثنين معا

كونك تجي تشتم او تنسج قصة من وهم خيالك المريض دي بينك و بين ربك .. ما ح اقول ليك اتقي الله لانك لو بتتقي الله ما بتقول اساسا

عند الله تلتقى الخصوم

كونك تجي تهين و تسيئ بالاوصاف و الالقاب ..ما حيغير من وضعي و لا شهاداتي و لا خبرتي شيئا و ابقى انا شادية و تبقى انت اكبر انجازات عملتها هي اللايكات الحصلت عليها ..

اما حكاية منصب و وزارة فانا من قوم يعلمون ان الاسلام حرم علينا طلب المناصب او الترشيح ..

لكن لو الواحد فيكم كان واصل الفهم ده ما كان بيكتب التعليقات دي

استمروا في التعليقات كما تحبون فالفيس بوك لا يقرأ التعليقات و لكن يرفع بها نسبة الصفحة 😊❤️

و يدفع بالبوستات لتصل اكبر قدر ممكن ..

فانتم تنفعون من حيث اردتم الضرر ❤️❤️

#اقيلوا_اكرم

#استقيل_يا_ثقيل

Shadia Omar

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