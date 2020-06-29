توقعات بمحافظة الحرارة درجاتها خلال الـ24 ساعة المقبلة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على قيمها.

وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة مئوية في مدينة بورتسودان، وأدنى درجة حرارة متوقعة 22 درجة مئوية بمدينة رشاد ، وأشار التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 40درجة وأدناها 30 درجة مئوية .

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري وجنوبية إلى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري. وأشار التقرير الي ان الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا و جنوب عطبرة ، وشندي و الولايات الغربية من المتوقع أن يحافظ على موقعه اليوم

سونا

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