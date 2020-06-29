تحد يطلقه فنان مصري على “تيك توك” يتخطى 6 ملايين مشاهدة خلال ساعات





تخطى تحد أطلقه المطرب المصري، خالد سليم، 6 ملايين مشاهدة على تطبيق الفيديوهات “تيك توك” خلال الساعات الماضية.

وتخطى الهاشتاغ الخاص بأغنية “اللي فات مات” لخالد سليم حاجز الستة ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات، كما تصدر التطبيق الشبابي الشهير، بحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية.

وتدور فكرة التحدي حول قيام الأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مع مقطع من أغنية “اللي فات مات”.

وشارك العديد من الشباب والفتيات من جميع البلدان في تحدي “اللي فات مات” الذي أطلقه خالد سليم عبر حسابه الرسمي على “تيك توك”.

وكان خالد سليم طرح كليب “اللي فات مات” خلال عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لأحمد عادل ومن إخراج ريشة سركيس.

يشار إلى أن المطرب والممثل المصري، خالد سليم، كشف في ديسمبر/ كانون الأول عن تفاصيل إصابته بورم حميد، وذلك بعد أن ظهر خلال الفترة الماضية وهو فاقد للكثير من وزنه.

وقال إنه اكتشف طبيعة مرضه بعد زيارته لأكثر من 10 أطباء، ولم يستطيعوا تشخيص طبيعة المرض الذي عانى منه، وسبب إجهاده الشديد، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





