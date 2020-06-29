إليسا توجه رسالة إلى السعودية… ماذا قالت عن لبنان؟





رفضت الفنانة اللبنانية، إليسا، تحريف رأيها بشأن السعودية، مؤكدة على دعم المملكة للبنان في كافة الأصعدة.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان ع كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويره”.

وجاء رد إليسا بعد تداول مغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة مسيئة للسعودية قالوا إن إليسا وضعت عليها علامة “إعجاب” ، إلا أن كثيرين اعتقدوا أنها لم تقصد ذلك، بينما هاجمها البعض الآخر.

من ناحية أخرى، علقت إليسا على الأوضاع التى يشهدها لبنان حاليا، وأكدت في تغريدة أخرى لها أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غسل دماغهم.

وغردت قائلة: “أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بدكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن”.

وفاجأت إليسا جمهورها، اليوم الاثنين، بالإعلان أن ألبومها الغنائي الجديد من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” والذي سيتم طرحه في عيد الأضحى، أي في نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا الغنائية بعنوان “إلى كل اللي بيحبوني”، طُرح في يوليو/ تموز 2018.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





