بقال: أهذا خطابك المهم للأمة السودانية يا حمدوك .. سنعبر وسننتصر وسنحقق المطالب خلال إسبوعين ؟!!





🔅✍ مساء اليوم الدجاج الإلكتروني أو الإعلام المساند لحمدوك في صفحاتهم الوهمية والمستعارة الجداد ينشر ويروج في القروبات الواتس ، الفيس بوك ، وكمان شريط إخباري في تلفزيون الرشيد سعيد وماهر الجوخ *ترقبوا خطاب مهم لعبد الله حمدوك للأمة السودنية* الشعب كان يترقب وينتظر الخطاب الذي سمي بالمهم ؟ والبعض الآخر علق قبيل الخطاب عن عدم أهمية الخطاب ولم يتابعوا وهذا أفضل لهم من فقع المرارة والإحباط وارتفاع الضغط . خطاب لو قرأءه تلميذ في الصف الأول إساس في طابور المدرسة سيأخذ جلدة عشرة سوط فما بالكم هذا خطاب رئيس وزراء قحت ؟ وما ذنب الشعب السوداني والأمة السودانية في ضياع زمنهم الغالي في متابعة سنعبر وسننتصر وسنفعل وسنعمل وسنحقق ؟ هناك من ضيع عدد من الميغابيت لمشاهدة هذا الخطاب المهبب عديم الجدوي والقيمة ؟ لو كنت تلميذ في المدرسة وطلب منك كتابة إنشاء مفيد يا حمدوك تأكد أن ناظر المدرسة سيعطيك صفر كبير ورسوب في الإنشاء وأنت لم تعبر كبري كوبر وفبركت محاولة الإغتيال قال سنعبر ؟

🔅✍ مالم يفعله حمدوك في عام وفشل فيه .. سيفعله خلال اسبوعين ؟ هل يتكرر نفس المشهد مدني جرادل الذي وعد بتوفير الدقيق خلال ثلاثة إسابيع وفشل ؟ إنتظرت الأمة السودانية ساعات طوال قرابة السبع ساعات وخطاب حمدوك في ٤ دقايق و٣ ثواني قرأ عبد الله من ورقة فلسكاب ولا جملة واحدة مفيدة في الخطاب ؟ قال أنه سينفذ كافة المطالب خلال أسبوعين ؟ .. يا لها من مهزلة وزمان المهازل ؟ كيف يحقق كافة المطالب في إسبوعين وقد فشل في تحقيقة لعام كامل ؟ وفيصل وزير إعلام قحت يصدر بيان وطلس جديد وعلف وبرسيم للقطيع ؟ ويدعي القبض علي عدد من رموز النظام السابق ؟ ويصدر كشف بالمقبوض عليهم الذين تم القبض عليهم منذ 18 يونيو وأطلق سراح بعضهم ولم يصدر فيصل بيان في وقتها سوي اليوم والهدف منه تخدير القطيع والإلتفاف علي المليونية وهم يستخدمون الشعب كالقطيع ويمكنهم تمرير أي أكذوبة لان القطيع فعلاً قطيع ويصدق إكاذيب هؤلاء .. من يقف وراء المليونية ولماذا سحب الشيوعي بياناته الداعية للمواكب ولماذا صمت تجمع الوسخين وقد قال انه سينشر المسارات ؟ ومن الذي دعاء للمليونية وما الهدف ؟ وهل هي مليونية أم احتفالية كما سماه رئيس وزراء قحت ؟ الناس طالعة ضد وهم يحاولون ويصرون أن المظاهرة إحتفال وبهجة وفرج وطرب وسرور واغاني ونطيط طيب مادام الأمر إحتفال لماذا قفل الكباري في وجه من يريدون الإحتفال بنجاح حمدوك وشلته ؟ الشعب يقول جيعان ؟ الشعب يطالب بالاسقاط والشعب يبحث عن رغيف وغاز وكهرباء وموية وصحة وحمدوك يقول إحتفال ؟ والشيوعي إستكمال وتجمع الوهميين يطالب بالوظائف وإستكمال هياكل السلطة وتعين ولاة ومفوضيات ومجلس تشريعي والكل يبحث عما ينقصه ويغني علي ليلاه ؟ وبيجو يطالب ليلاً ونهاراً بإقالة مدير عام الشرطة وهيكلة الشرطة ولا يطالب بأقالة وزراء ونشطاء قحت الفاشلون ؟

🔅✍ خطاب حمدوك الغير مهم الذي لا يخلو من عباراته المألوفة ” والمعروفة والمكررة والبايخة ” سنعبر وسننتصر ” حمدوك وعد بحل مطالب لجان المقاولة خلال اسبوعين ؟ فيما فشل فيه في عام .. يحله في اسبوعين ؟ طيب يا حمدوك مادام عندك الحل في اسبوعين لماذا ضيعت عام كامل ؟ ولماذا لم تحل المشاكل طوال العام ؟ إين تقارير بقية اللجان الأخري ، إين تقرير لجنة فض الإعتصام هل ايضاً بعد اسبوعين ؟ وإين تقرير لجنة سقوط الطائرة في الجنينة .. أكيد بعد إسبوعين ؟ ولجنة أحداث 8 رمضان بعد اسبوعين ، ولجنة التمكين فشل في عقد مؤتمراته الصحفية لخداع وعلف القطيع لأكثر من اسبوعين ، ولجنة البحث عن تبعية بنك السودان خلال اسبوعين ؟ ولجنة منع الصحفي من الدخول لمطار الخرطوم لتغطية قدومك من امريكا تقريباً لو تتذكر وما نسيت .. ولجنة التحقيق في خطأء منصة تلفزيون السودان ، ولجنة أحداث بورتسودان ولجنة أحداث الجنينة ولجنة أحداث سرقة اليونايميد نيالا ، لجنة احداث هيئة العمليات ولجنة فض المليونية ولجان لا حصر لها .. دخلت لجنة وخرجت لجنة ودخلت أخري وأخذت حبة وخرجت لجنة وأنبثقت منها لجنة وهكذا ؟ وغداً سيتم تشكيل لجنة أخري للتحقيق في فشل وعد حمدوك للإيفاء بوعده الإسبوعين ؟ خطابك دا علي الطلاق يا حمدوك للقطيع ما مهم ناهيك عن أهميته للأمة السودانية . يا أخونا انت كنت شغال في الأمم المتحدة كيف ؟ وحتي تلفزيون الرشيد سعيد حذف منك حرف الدال وجاب الخطاب سليقة ساي *عبد الله حمدوك* حاف .. مع كفوات قحت مش حتقدر تغمض عينيك .. أصبح الصبح لا قحت ولا حمدوك باق . صبراً قليلاً وسننتصر الإنتصار الحقيقي ..

أهذا خطابك المهم يا حمدوك ؟ الشعب كان ينتظر خطاب مهم عن الرغيف عن توفير الدقيق عن حل ازمة الوقود عن حل أزمة المواصلات ، عن حل أزمة ارتفاع الدولار عن قطع الكهرباء في اليوم لأكثر من 15 ساعة . عن إنعدام المياه . عن الغاز …… الخ ولكن ممن ينتظر هذا ؟ هل من حمدوك ؟ سيطول الإنتظار وفاقد الشي لا يعطيه .. وستعبر وستنتصر ؟ ونفشل لعام كامل ونوعد بالنجاح في إسبوعين ونطلس القطيع ونخدعه بالقش والغش والعلف والبرسيم ونتركه يحتفل ؟ قال إحتفالات ؟ طيب شغل ليهم مروة الدولية بالله وجيب ليهم طاسو وتباشي ليغنوا لك إغنية قحت كلبة ميتة ؟ وحمدوك ملك الكونيكا ؟ 30 يونيو إحتفالات للرقيص والطرب والغناء ،، وحمدوك يوجه بالإلتزام بالإجراءات الصحية وهو في نفسه لم يلتزم لا لابس كمامة لا جوينتات فكيف يلزم القطيع وهو في نفسه لم يلتزم ؟؟ ننتظر لنري 30 يونيو وطريقة وشكل الإحتفالات بفشل حمدوك والنشطاء …

🔅✍ *بقلم الأستاذ . إبراهيم بقال سراج*

✍ *الأثنين 29 يونيو 2020م*

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