



للذين سالوا ماذا يقصد حمدوك بانه سيتخذ قرارات حاسمة في الاقتصاد ومعاش الناس بعد اسبوع نقول ان الرجل لايقصد انه سيوفر الخبز والوقود والكهرباء..

حمدوك قاصد انه سيرفع الدعم كليا عن كل السلع وقود وكهرباء ودواء وغيره بعد اسبوع لذلك قال ليكم سيحاول البعض استغلال هذه القرارات ضد الحكومة.. وللذين يعتقدون ان تغيير الحكومة وذهاب الفاشل حمدوك يعني ذهاب النظام الذي جاءت به الثورة نقول ان الثورة ليست حمدوك والناس ماطلعت عشان يجي حمدوك.. حمدوك خيار وضح انه فاشل هو والمعاهو.. يمشو وتجي حكومة تلبس لبس خمسة تنزل تشتغل.. ديل افندية بتاعين مكاتب ومرات المكاتب ذاته مابجوها..

امير عبدالماجد

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