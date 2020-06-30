يسرا: “صفعت حلا شيحة على وجهها 6 مرات”… فيديو





كشفت الفنانة المصرية الشهيرة يسرا، يوم الاثنين، عن مشهد في مسلسل “خيانة عهد”، قامت فيه بصفع الفنانة حلا شيحة “6 مرات” على وجهها.

وقالت يسرا في تصريحات فضائية “العربية الحدث”، إن “الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها.. مضيفة هذا نجاح كبير”.

حول مشهد صفع يسرا لحلا شيحة قالت، “كان لازم أبقى قاسية لأنهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني.. لما ضربت حلا في المشهد رغم كرهي لذلك.. ضربتها بجد والقلم لبس من كل الزوايا”.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن “حلا شيحة لم تعلق نهائيا، رغم أن المشهد أعيد 6 مرات”.

وعن أصعب المشاهد خلال المسلسل أكدت أنه مشهد المشرحة.

وأكدت يسرا أنها تقوم بكل الأعمال المنزلية الآن في ظل جائحة كورونا، حيث منحت مساعديها في المنزل إجازة شهرا بعد رمضان.

وأوضحت الفنانة المصرية، أن طاقم العمل كان يطهر المكان باستمرار حتى الأيام التي اضطروا للمبيت داخل موقع التصوير كانوا يحافظون دائما على التطهير.

سبوتنيك

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