افتتاح مركز الشهيد قصي حمدتو بجبرة





وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة اعضاء لجنة المقاومة واسر الشهداء تم افتتاح مركز الشهيد قصي حمدتو بجبرة٠

وفي استطلاع لـ(سونا) اعربت السيدة ايمان اسماعيل والدة الشهيد قصي عن سعادتها عن سعادتها بافتتاح المركز وتسميته باسم نجلها الشهيد قصي مشيرة الي ان التسمية هي رمزية لكل الشهداء مجهولي الهوية الذين استشهدوا غرقا٠

واوضحت الدكتورة أنعام ادريس محمد المدير الطبي لمركز الشهيد قصي حمدتو بجبرة أن المركز الذى تم افتتاحه اليوم استلهاما ورمزية لثورة 30 يونيو يسمى مركز عشره حزم، مضيفة أنه يخدم منطقة المربعات جبرة جنوب.

وقالت دكتورة أنعام لـ(سونا) إن الخدمات بالمركز تشمل خدمات التحصين وعيادة طبيب عمومي وزائرة صحية وعيادة أسنان وصيدلية بجانب معمل شبه متكامل وتحصين وتغذية وخدمات حوامل الي جانب خدمة التأمين الصحى، وأشارت إلى أن المركز تم تاهيله تأهيلا كاملا بواسطة لجان المقاومة والخدمات والتغيير بجبرة.

واعربت خالة الشهيد إخلاص اسماعيل يوسف عن امنياتها ان يقدم هذا الصرح الطبي خدمات جليلة لمواطنى المنطقة وان تنداح خدماته للأحياء المجاورة وأشادت بجهود القائمين على تأهيل المركز.

وأوضح الأستاذ مدثر خليفة المسؤل الاعلامى بالمركز ان الناشطين الشباب أجمعوا علي إعادة تأهيل المركز بمساهمة كريمة من شركة دال وبعض الخيرين.

وطالبت لمياء بابكر ممثلة لجان مقاومة جبرة بدعم المركز بالكوادر الطبية والمعدات حتى يتمكن من تقديم كافة الخدمات الطبية.

سونا

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