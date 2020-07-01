علامات تدل على عدم شرب كمية كافية من الماء





العديد من الفوائد يحصل عليها الجسد من شرب كمية وفيرة من المياه، كما أنها ضرورية للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي وإخراج السموم من الجسم.

ومن العلامات التي تدل على عدم شرب المياه بكمية مناسبة، الشعور بالعطش والجفاف الخفيف والصداع والشعور بالتعب وجفاف الفم والغثيان.

ويقول الدكتور البريطاني كيث غرايمز لصحيفة “مترو” الإنجليزية: “لدينا عدد من الآليات للحفاظ على توازن مستويات السوائل كما تساعد أجهزة الاستشعار الموجودة في أدمغتنا على اكتشاف التغيرات في حالة الترطيب، ما يؤدي إلى العطش وانخفاض التبول”.

وتابع: “يمكن أن تشمل أعراض الجفاف الخفيف الإصابة بصداع أو تعب أو غثيان أو جفاف الفم أو الشفتين”.

ويجب على الآباء التأكد من توفر السوائل الدائم لدى الأطفال، الذين لا يكون لديهم القدرة للتعبير عن عطشهم.

ونصح غرايمز بتجنب المشروبات الغازية أو منتجات الألبان فور الشعور بالغثيان.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بشرب نحو 1.2 لتر في الأيام العادية، وأكثر عندما يكون الجو حارا.

سبوتنيك

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