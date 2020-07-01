أول تعليق من ياسمين عبد العزيز على أنباء حملها من أحمد العوضي





علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على أنباء حملها من زوجها أحمد العوضي، بعد الجدل الذي أثير أخيرا.

وبحسب مجلة “هي”، نفت ياسمين عبد العزيز حملها بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت صورة لحساب مزيف لها على تويتر، وبه تغريدة تعلن حملها.

وقالت ياسمين عبد العزيز: “الاكاونت ده منتحل شخصيتي”، وهو الأمر الذي تعاملت معه المواقع الإخبارية والجماهير على أنه نفي من النجمة لخبر حملها.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز لديها إبنة ياسمين وابن سيف من زوجها الأول والسابق أحمد حلاوة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد فاجأت الجمهور بإعلان زواجها من أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي، ولم تكشف مصير حفل الزفاف إلى الآن.

سبوتنيك

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