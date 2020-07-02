الارصاد : الحرارة تحافظ على قيمها مع احتمال الأمطار بعظم البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد.

واشار تقرير الهيئة إلى أن الفرصة متاحة لهطول امطار بالبلاد ما عدا الولايات الشمالية، مضيفا إحتمالية تأثر مناطق اقصى جنوب ساحل البحر الاحمر بالغبار المثار اليوم.

ونوه إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 22 درجة مئوية، مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 42 درجة وأدناها 30 درجة مئوية وأوضح التقرير أن المراصد سجلت من الامس وحتى صبيحة اليوم هطول امطار بمدينة ب كادقلي 4 مم، الدمازين 3 مم.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري شمال البلاد و جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري، مشيرا الى أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا و الدويم و الولايات الغربية ويتوقع أن يتقدم ناحية الشمال.

السوداني

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