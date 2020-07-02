ابنة بيل غيتس تكشف تفاصيل علاقتها مع الفارس المصري





تحدثت ابنة المليادير الأمريكي بيل غيتس، جينيفر غيتس، عن تفاصيل علاقتها مع خطيبها الفارس المصري نايل نصار.

وقالت خريجة ستانفورد البالغة من العمر 23 عاما لمجلة “سايد لاينز ماغازين” التي تختص بالفروسية، “نائل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنقسي، وأنا محظوظة جدا ليكون لدي شريك كهذا”.

وتابعت غيتس، إنه يدعمني كثيرا وهو شخص متواضع ومخلص، وأنا أتطلع إلى بناء حياة معه”.

وأعلنت جينيفر، في يناير/ كانون الثاني، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار، البالغ من العمر 29 عاما.

نشأ نصار في الكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة “Le Parisien” الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بجينفر، ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار.

سبوتنيك

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