حيوان غريب يظهر في أمريكا… فيديو





رصد مقطع فيديو حيوانا غريبا خلال إخراجه من صندوق في إحدى حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الفيديو مشيرة إلى أن هذه الحيوان هو آكل النمل، الذي يتغذى على الحشرات الصغيرة وأنه ولد أمس وما زال يخطو خطواته الأولى.

ولفتت إلى أنه يمتلك “جسما شائكا وعيونا صغيرة كما أن له منقار طويل”، مشيرة إلى أنه تم رصده في حديقة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ولادته مباشرة.

وأضافت أن “هذا الحيوان يدعى إيكيندا، وله لسان خاص لاصطياد الحشرات الصغيرة”، مشيرة إلى أنه حيوان ثديي يتكاثر عن طريق وضع البيض.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





