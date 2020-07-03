صدمة بولاية أمريكية.. السلطات تكشف تنظيم حفلات مراهنات على نشر عدوى كورونا





في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت شبكة إية بي سي الأمريكية عن تنظيم حفلات مراهنات بين طلاب منطقة توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية بهدف نشر عدوي كورونا، على أن تكون الجائزة عبر الرهان على “المصاب التالي”.

وبحسب الشبكة، يقوم الطلاب فى منطقة توسكالوسا بولاية ألاباما الامريكية الذين ثبتت إصابتهم بعدوى ‏كورونا بحضور الحفلات كجزء من لعبة لمعرفة من الذى سيصاب بالفيروس أولاً وفقًا ‏لتصريحات رسمية من مسؤولى المدينة.‏

وقالت سونيا ماكينستري عضو مجلس مدينة توسكالوسا سيتي لشبكة ‏ABC News‏ إن ‏الطلاب المحليين نظموا حفلات اطلقوا عليها اسم “حفلات كورونا” خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية.‏

وأوضحت ماكينستري أن منظمي الحفلات يدعون الأشخاص الذين يعرفون أن لديهم ‏Covid-19‎‏ لمعرفة من سيكون أول من يصاب في التجمع، قائلة: “لقد وضعوا المال في ‏وعاء وحاولوا التقاط عدوى كورونا كل من يحصل على ‏Covid-19‎‏ يحصل أولاً على ‏القدر المملوء بالمال”، مشيرة إلى أنهم ينقلون العدوى بينهم عن قصد وهو الأمر الذى لا ‏تجد له مبرر.‏

ووفقا لتقرير شبكة ‏ABC‏ فان توسكالوسا هى موطن لجامعة ألاباما، وكذلك العديد من ‏الكليات الأخرى.‏

جاءت تعليقات ماكينستري بعد يوم من إدعاء رئيس إطفاء توسكالوسا راندي سميث في ‏اجتماع لمجلس المدينة، أن الحفلات عقدت “حيث يأتي الطلاب، أو الأطفال، بإيجابية ‏معروفة”.‏

وقال سميث لمسؤولي الولاية إنه اعتقد أن الأمر ليس أكثر من مجرد شائعات في البداية، ‏لكنه أضاف: “قمنا ببعض الأبحاث، ولا تؤكد مكاتب الأطباء ذلك فحسب، بل أكدت الولاية ‏نفسها أن لديهم نفس المعلومات”.‏

وبموجب طلب الولاية الأكثر أمانًا في المنزل يجب على أي شخص مصاب بـ ‏Covid-19‎‏ ‏أن يفرض الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، والغرامة لكسر العزل تصل إلى ‏‏500 دولار.‏

وعبرت ماكينستري عن قلقها من أن بعض الناس قد يحضرون الحفلات دون معرفة ‏الغرض منها وأكدت إن ضباط شرطة المدينة يحاولون وقف التجمعات.‏

وقالت “نحن نحاول تفريق أي طرف نعرفه”، وعبرت عن عدم فهمها الهدف وراء مثل هذه ‏الأفعال قائلة: “أعتقد أنه عندما تتعامل مع الإطار العقلي للأشخاص الذين يقومون عمدا ‏بأشياء من هذا القبيل وينشرونها عن قصد، كيف يمكنك محاربة شيء ما يحاول الناس ‏الترويج له باستمرار؟”‏.

وتأتي الأخبار وسط ارتفاع كبير في الحالات في الولايات المتحدة، بعد تخفيف القيود في ‏معظم الولايات ، بعد فترة من الإغلاق.‏

وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن أعلى معدل يومي لها لحالات الإصابة ‏بفيروسات كورونا منذ بدء انتشار الوباء ، حيث تم تسجيل 50700 حالة.‏

اليوم السابع

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