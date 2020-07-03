دجاجة مغامرة تهرب من منزل أصحابها لتعود بطريقة عجيبة





هربت دجاجة من فناء منزل أصحابها في مدينة سان أنطونيو الأمريكية، بعد تسللها إلى سيارة سائق توصيل.

ويظهر في مقطع فيديو، تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة في المنزل، سائق توصيل البقالة الذي يسلم الحقائب، في الوقت الذي تصعد فيه دجاجة فضولية لفحص سيارة السائق بمرافقة دجاجتين أخريين.

وقال جوستين ماثيوز، الذي تملك عائلته الدجاجات الثلاثة: “لدينا ثلاثة (دجاجات) تدعى، وينونا وريبا وباتي”.

وأشار ماثيوز أن ريبا، التي قفزت إلى الجزء الخلفي من سيارة السائق عندما لم يكن منتبها، هي زعيمة المجموعة، بحسب ما نقلته الصحيفة المحلية “كسات”.

وأوضح ماثيوز: “إن السائق كان يتكلم على هاتفه الخلوي طوال الوقت لذا لم ير ما حدث”. ثم أغلق صندوق السيارة وركبها دون أن يدرك بأي شيء.

وبعد ساعات قليلة، لم تتمكن الأسرة من العثور على الدجاجة، لتعلم بما حدث بعد مشاهدة الفيديو.

واتصلت العائلة بشركة التوصيل على الفور لكن السائق قال إنه ظن أن أحدا يستهزئ به فأطلق الدجاجة في موقف سيارات بالقرب من متجر كوستكو.

لكن الدجاجة لم تبق طليقة لمدة طويلة، حيث قامت امرأة بالتقاطها خشية أن تدهسها سيارة، ثم نشرت صورتها على السوشيال ميديا ما أدى لإيجادها من قبل مالكيها، الذين بدورهم نشروا مقطع فيديو لهروب الدجاجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهكذا ساعد النشطاء والمستخدمون بإعادة الدجاجة إلى منزلها سالمة.

سبوتنيك

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