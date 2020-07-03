أبناء الأكابر.. إبن إبراهيم الشيخ ولجان المقاولة .. !!





🔅✍ لجان المقاولة تداهم بيوت الناس

لجان المقاولة تضرب كبار السن في الجزيرة

لجان المقاولة تقتل إطفال الخلاوي وتداهم المساجد وتمنع المصلين من الصلاة

لجان المقاولة تُخزن الغاز والسكر في المساجد وترقص بأنغام طاسو وتباشي كلبة ميتة داخل المساجد .

لجان المقاولة تقبض دقيق تقبض رغيف مهرب حسب إدعاءهم .

لجان المقاولة تداهم بيوت الناس في كوستي وتُكسر عرباتهم وتتلف ممتلكاتهم

لجان المقاولة تضرب ذو النون في سنار

لجان المقاولة تعتدي علي صالة قرطبة

لجان المقاولة تعتدي علي الصحفي بقال

لجان المقاولة تعتدي علي الندوات والمؤتمرات الصحفية بمنبر السلام العادل

لجان المقاولة تضرب الشيخ محمد احمد المصطفي

لجان المقاولة تداهم مخازن

– كل هذه ليست خطأ ولكن الخطأ الوحيد للجان المقاولة انها قبضت أبن إبراهيم الشيخ ووالده يتحدث اليوم عن هذه اللجان ويصفها بأنها خارج القانون بل ويتساءل ويقول إين الشرطة والجهات الأمنية الرسمية بل يقول أن هذا مهدد للسلم الإجتماعي ؟

ويتساءل إبراهيم الشيخ ويقول بأي حق وأي صفة وأي قانون تمارس لجان المقاولة سلطات القبض والتفتيش ؟

طيب يا اخي إبراهيم الشيخ لماذا كنت صامت علي ممارسات هذه اللجان وهي تمارس البلطجة وتخرج عن القانون ؟

يعني لم تكن تعرف أخطاء ممارسات هذه اللجان الا لما القصة بقي في ولدك ؟ بغض النظر عن الإجراءات التي تمت وهي صراعات داخلية فيما بينكم وأحزاب قحت والكل يحفر للأخر بخبث وخساسة *” قالوا الخساسة بقت رجال وانا بكره الخشم الخفيف*”

– حديث إبراهيم الشيخ اليوم عن لجان المقاولة حقيقة حديث غريب جداً لما القصة وصلتوا في بيتوا بقي يصرخ في وجه هذه اللجان ولكنه صمت علي ممارساتهم طوال هذه الفترة ولم يفتح الله له بكلمة تجاه بلطجة وتطاول هؤلاء وصار يدافع عن إبنه ؟

هل إبنك يا إبراهيم الشيخ أشرف واغلي من إبناء الأخرين ؟

هل إبنك يا إبراهيم الشيخ أطهر وانبل من رجل مُسن يضرب بأهانة وقلة أدب ودون أحترام الفارق العمري بينه وبين علوج وسفهاء لجان المقاولة في مدني ؟

هل إبنك أشرف من الذين إعتدت عليهم هذه اللجان بطول وعرض السودان ؟

بقت ليك حارة في ولدك يا إبراهيم الشيخ ؟

حقيقة صدمت في إبراهيم الشيخ وهو يتحدث بهذه الطريقة عن لجان المقاولة لأجل الإنتصار لإبنه ؟

اخيراً إبراهيم الشيخ عرف أن لجان المقاولة مهدد إجتماعي

أخيراً أعترف إبراهيم الشيخ أن هناك جهات رسمية وقوات نظامية هي المسئولة عن أمن وسلامة وأستقرار البلاد . وأخيراً اعترف إبراهيم الشيخ أن لجان المقاولة خارجة عن القانون ؟

شكراً إبراهيم الشيخ لأن إبنك إبن إكابر وإبناء الأخرين من دار المايقوما .

قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»

🔅✍ *بقلم الأستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *السبت 4 يوليو 2020م*

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