أفضل ما يمكن تناوله قبل النوم





قال خبراء أكاديمية ولاية نيويورك للتغذية وعلم التغذية “جونتان فالديس”، إن الوجبة الخفيفة الأكثر فائدة في الليل هي مزيج من المكسرات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبراء، يمكن تناول بعض الخبز مع ملعقة صغيرة أو كبيرة من زبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى الجبن والكرز الحلو واللوز والكاجو والجوز، حسب “هوف بوست”.

ينصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك الشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة، قبل النوم.

يذكر الخبراء أن التمثيل الغذائي يتباطأ في الليل، لذلك قبل الذهاب إلى الفراش، يجب اختيار وجبة خفيفة، بحيث يكون لدى الجسم الوقت لهضمها.

يعتقد خبراء التغذية أن الشعور بالجوع في وقت متأخر من المساء يمكن أن يكون إشارة على نقص التغذية أثناء النهار. أيضا، يمكن أن يكون تناول الوجبة الخفيفة الليلية رد فعل من الجسم على الإجهاد، التجارب العاطفية، عادة أو حتى الملل.

يوصي الخبراء بتناول الطعام كل 3-5 ساعات خلال اليوم وأن يكون الفطور عالي السعرات الحرارية مع ما يكفي من الألياف والبروتين.

سبوتنيك

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