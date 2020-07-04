محاولة لإحراق سوق سعد قشرة الشهير بالخرطوم بحري ‏





بعد مواجهة استمرت أربع ساعات، تمكنت الشرطة من إحباط عملية نهب وإحراق سوق شهير ببحري.

وكانت معلومة قد توفرت لشرطة بحري، باعتزام مجموعة من المتفلتين نهب وإحراق سوق سعد قشرة، فقامت شرطة المحلية، بقيادة العميد محمد سيد أحمد، بالتصدي للمتفلتين .

ودارت مواجهة عنيفة بين الطرفين، أصيب فيها رئيس شرطة المحلية ورئيس القسم الأوسط وعشرين من الرتب الأخرى، وانتهت المواجهة بإحباط المخطط والقبض على بعض المتفلتين وفي حوزتهم مواد بترولية حارقة.

هذا وشرعت الشرطة فورا في تدوين بلاغات في مواجهة الموقوفين ويجري البحث عن من تمكنوا من الهروب.

صحيفة صوت الأمة

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