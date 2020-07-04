10 وظائف يحتاجها سوق العمل أكثر من غيرها الآن





كان لوباء فيروس كورونا تأثيرًا عميقًا على سوق الوظائف العالمي، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة “لينكد إن”، حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية الشركات على إلغاء تسريح العمالة وإبطاء التوظيف في معظم المجالات.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإن تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة يتوقع أن يعادل عدد ساعات العمل المفقودة في الربع الثاني من العام الجاري 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

وهذا يعني أن البحث عن وظائف أخرى مطلوبة من قبل أصحاب العمل وإعادة التدريب وفقًا لذلك، أصبح من بين بعض الحلول المحتملة لكسب ميزة في مناخ الوظائف التنافسية.

في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قالت “لينكد إن” إن سوق الوظائف حاليًا أكثر تنافسية بثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن بريطانيا تواجه “أصعب سوق عمل خلال جيل” نتيجة التداعيات الاقتصادية للوباء.

في تقرير نشر، يوم الأربعاء، حددت “لينكد إن” الوظائف الأكثر طلبًا في الاقتصاد العالمي من خلال تحليل بيانات إعلانات الوظائف على منصتها.

وقالت الشبكة الاجتماعية المهنية إن هذه الوظائف لديها أكبر عدد من الفرص المتاحة، كما شهدت نموا مطردا خلال السنوات الأربع الماضية، مع عدم وجود انخفاض كبير في التوظيف خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت هذه الوظائف راتبًا يتماشى مع أجر المعيشة أو أعلى منه، وكانت الدورات التعليمية لهذه الوظائف متاحة للأشخاص الذين ليس لديهم شهادات جامعية وأن الأشخاص الذين ليس لديهم تعليم جامعي يعملون بها.

الوظائف العشر الأكثر طلبًا في سوق العمل العالمي الآن:

1- مطور برامج

2- مندوب مبيعات

3- مدير مشروع

4- مسؤول تكنولوجيا المعلومات (IT ADMIN)

5- اختصاصي خدمة العملاء

6- مسوق رقمي

7- دعم فني/ مكتب المساعدة

8- محلل بيانات

9- محلل مالي

10- مصمم جرافيك

سبوتنيك

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