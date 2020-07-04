ضبط (6) كيلو ذهب بحوزة شبكتين اجراميتين بولايتين





تم ضبط شبكتين تهربان الذهب بالشمالية وشمال كردفان.

وقال العميد شرطة د. أسامة عثمان بالإدارة العامة لتأمين التعدين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة انة تم نصب كمين محكم بمعبر الخناق أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد 3558 جرام من الذهب تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته. أما بولاية شمال كردفان فتمكن أفراد المباحث من ضبط اثنين وبحوزتهما عدد 20 قطعة جملة زنتها 2196جرام من الذهب بجانب قطع اخري تبلغ زنتها 1113 تم اتخاذ إجراءات بلاغ.

من جانبة أكد اللواء شرطة حقوقي زين العابدين عثمان مدير الادارة العامة لتأمين التعدين قدرة ادارته علي تفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف الي اضعاف المركز المالي والاقتصادي للدولة عبر تهريب معادن البلاد.

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