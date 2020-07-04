مسنة عمرها 102عام تنجو من جائحتين وسرطان القولون والثدي





نجت جيري شابالز، التي تبلغ من العمر 102 عام من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، كما استطاعت هزيمة كل من سرطان الثدي وسرطان القولون بالإضافة الى فيروس كورونا مؤخراً.

شبكة “CNN” الأمريكية أجرت مع جيري مقابلة، قالت فيها:

أشعر دائما أنني محظوظة.. لم يكن لدي أي مشاكل في حياتيرغم كل ما حدث.

جوليا شابلز هي ابنتها تقول: “عندما كانت والدتي طفلة قبل 101 سنة بقليل، أصيبت بالإنفلونزا الإسبانية”.

وأضافت “كان لديها الإنفلونزا الإسبانية خلال الحرب العالمية الأولى ونجت منها”.

وتروي جيري ما حدث، بحسب الشبكة المذكورة: “قال الطبيب سأموت، ولكن ما حدث هو العكس”.

ذهبت جيري إلى الكلية وحصلت على درجة البكالوريوس والماجستير، وأصبحة معلمة وتزوجت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.

ومات زوجها قبل 40 عاما تقريبا، وكان لديهم طفلان، وهناك الآن ثلاثة أحفاد وستة من أبناء الأحفاد.

بعد تقاعد جيري، أصيبت بسرطان الثدي وسرطان القولون وانتصرت عليهما.

تعيش جيري في دار مسنين في ناشو منذ عدة سنوات.

وبعد انتشار كورونا كانت فحوصات جيري إيجابية، وتقول إحدى العاملات بالمركز: “كان سلوكها لا يصدق، ونظرت إلينا وقالت أعتقد أنني مريضة، قالوا لي أنني مريضة لكنني لست كذلك”.

وفي النهاية، وكمن سبقه، تمكنت جيري من الانتصار عليه.

سبوتنيك

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