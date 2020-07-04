اعترافات صادمة من “فتاة التيك توك” المصرية المتهمة بالفسق والفجور





أثارت قضية اتهام “منار” المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك” الرأي العام في محافظة القليوبية في مصر، حيث أبدى الجمهور ردود فعل متباينة تجاه اتهامها بنشر الفسق والفجور في المجتمع.

وذكر مصدر أمني في محافظة القليوبية، لموقع “مصراوي” أن “منار” تواجه تهمًا بنشر الفسق والتحريض على الفجور، بالإضافة إلى حيازة مخدرات وسلاح ناري، وذلك عقب القبض عليها أول أمس الأربعاء، داخل أحد المقاهي “كافيه شهير بمنطقة كفر سعد في بنها”، بصحبة عاطل يدعى “زيكا”.

وجاءت اعترافات منار، أمام جهات التحقيق، صادمة للمتعاطفين معها، إذ أقرت بإنشاء قناة على موقع “يوتيوب” وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي تيك توك وإنستغرام تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام.

كما اعترفت منار باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية، وجرى ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو ومبلغ مالي.

وأوضح المصدر الأمني أن ما ارتكبته المتهمة، ومن يعاونها على البث عبر حسابات متعددة، يشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، موضحًا أن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن المتهمة دون عمل ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية “تبديد” ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية.

يذكر أن منار تبلغ من العمر 30 عاما، وانفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، ولديها طفلة تعيش مع والديها في مدينة كفر شكر، وكانت تعمل مضيفة طيران، وتركت العمل للتفرغ لفيديوهات “التيك توك”.

سبوتنيك

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