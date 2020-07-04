في حادثة مروعة… أنثى نمر تقتل حارسة بحديقة حيوانات في سويسرا





قالت السلطات في سويسرا إن أنثي نمر هاجمت حارسة تبلغ من العمر 55 عاما بحديقة حيوانات زيوريخ، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتلها.

وعجز رجال الإنقاذ عن انقاذ المرأة التي توفيت على الفور، وقالت الشرطة في بيان نقلته “رويترز” إن “ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق”.

وطبقا لموقع حديقة الحيوانات تضم الحظيرة اثنين من النمور السيبيرية هي أنثي عمرها خمس سنوات تدعى إيرينا، وذكر يبلغ من العمر أربع سنوات يدعى سايان.

وقال مدير حديقة الحيوان سيفيرين دريسين للصحفيين: إن “النمرة باغتت الحارسة، وأنه لم يتضح سبب تواجد إيرينا مع الضحية داخل الحظيرة في ذات الوقت”.

وأعادت حديقة حيوانات زيوريخ فتح أبوابها الشهر الماضي بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

سبوتنيك

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