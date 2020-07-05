



الخندقاوي رئيس تحالف الاهلة في تصريحات خطيرة: نحن بصدد اعتصام امام مباني النادي حتى يرحل الكاردينال

هدفنا محدد ولا تنازل عنه على الاطلاق والهلال في وجود المجلي الحالي سينهار تمام اجتماعيا وفنيا

نخشى انزال الهلال للدرجة الاولي او ايقافه من الفيفا في أي لحظة بسبب مشاكل الاجانب

اطلق رئيس تحالق الاهلة الدكتور صابر شريف الخندقاوي النار في كافة الاتجاهات وقال في تصريحات خطيرة عقب اعلان تمديد فترة مجلس الهلال انهم لن يسكتوا على الاطلاق على تلك الخطوة التي اعتبرها معيبة مبينا ان مجلس الهلال انتهت فترته بنص القانون وهو مرفوض تماما من كل الاهلة وان التمديد له يعد تجاوزا للقانون سنناهضه بشتي السبل حتى رحيل مجلس الهلال الحالي لانه في الاصل جاء رغم انف الاهلة ورغبتهم ولا زلنا نكرر انه لولا النظام البائد لما استمر هذا المجلس على الاطلاق لانه فاقد للسند والشرعية التي تؤهله ليكون قائدا لامة الهلال.

ماضون في الاعتصام

واصل الدكتور صابر شريف الخندقاوي في تصريحاته النارية وقال انهم في تحالف الاهلة ماضون في تنظيم اعتصام امام مباني الهلال وذلك عقب انتهاء ازمة جائحة كورونا حتى رحيل الكاردينال ومجلسه وهو الحل الوحيد والغرض منه اسماع صوت المناصرين والعشاق للمسئولين عن الكرة في البلاد بجانب المسئولين عن الرياضة في السودان ليعلموا ان امة الهلال لا ترغب في مجلس انتهت فترته ويمددون له بقوة السلطة لا بقوة القانون وسنناهض كذلك القرار بالوصول الى اعلى المستويات وهناك نقاط قانونية سيتم دراستها من احجل تقديم شكوى ضد مجلس الهلال ومن ساعده على الاستمرار في حكم الهلال رغم انتهاء فترته.

الهلال انهارا اجتماعيا

اكد الخندقاوي ان في وجود المجلس الهلالي الحالي اصبح النادي منهار اجتماعيا ولا رأي لكبار الاهلة ويكفي ان الهجوم اصبح ينتاش كل هلالي حينما يقول رأيه صراحة فيما يحدث في الهلال ولو استمر الوضع على ما هو عليه فاننا سنفقد نادي الهلال وحتى على مستوى كرة القدم فقد انهار الازرق واصبح لا يصل الى نصف النهائي او النهائيات كما كان في السابق ومنذ تسلم الكاردينال دفة الامور الادارية ظل ازرق السودان الذي ترتجف من ذكر اسمه الاندية اصبح يودع من الادوار التمهيدية تارة ومن الاقصائية تارة اخرى ويكفي انه ودع البطولة رغم انه كان قريبا بسبب سياسات المجلس الحالي ومشاكله مع اللاعبين والمتمثلة في عدم دفع حقوق اللاعبين حتى وصل الامر بهم الى تقديم شكاوي للفيفا.

الهلال افتقد اهم ميزاته

كان الهلال في السابق فريق كرة قدم يعمل له الخصوم الف حساب ولكن في زل ادارة الرئيس الحالي اصبح الهلال بلا هيبة وانه يستهان به من قبل الاتحادات وكذلك بعض الجهات مما افقد الفريق ميزته ولا يعقل ان يدار الهلال بالقطاعي واكاد اجزم ان الهلال اصبحت ادارة عشوائية وتخبط ويكفي انه تتخذ قرارات دون علم اعضاء المجلس وهم تمامة جرتق يحركهم الكاردينال .

مجلس الرجل الواحد

ما يمر به الهلال يمثل محنة حقيقية وازمة لن يفيق منها الا بذهاب المجلس الحالي وهو مجلس الرجل الواحد الذي يتخذ القرارات بينما يبارك اعضاء المجلس لانهم لا يريدون الدخول في صدام مع رئيس المجلس وهو الذي ادخلهم في هذه الدوامة.

نظام اساسي معيب يكرس لمجلس الكاردينال

واصل رئيس تحالف الاهلة في تصريحاته الخطيرة وقال ان النظام الاساسي الذي وضعه الكاردينال يسعى لتكريس لسياسة الرجل الواحد والسيطرة على الهلال وتحويله الى مملكة خاصة به او شركة من شركاته وتابع : نحن في الهلال لن نسمح بتحويل الهلال الى مكتب تابع للكاردينال على الاطلاق وسنناهض هذا النظام الاساسي المعيب وسنقاتل حتى يكون للهلال نظام اساسي يرضي كل الاهلة ويسمح لكل الهلالاب خدمة الهلال ودفع ضريبة لا لنؤييد نظام اساسي يقصي ابناء النادي على الاطلاق.

كسب الطعون دليل عافية

اوضح الخندقاوي ان القضاء السوداني عادل ولن يسمح بان يمرر المجلس الحالي اجندته بدليل انه تم حسم كافة الطعون المقدمة ضد المجلس الحالي ويكفي اننا كسبنا الطعون الاخيرة والتي افضت الى عدم تأييد ما وضعه الكاردينال في النظام الاساسي وخاصة التوصية التي رفعها للمفوضية بخصوص رسوم العضوية وكان من الطبيعي ان يتم رفضها لان العشاق والمناصرين غير راغبين فيها.

الهلال نادي الشعب

وتحدث كذلك عن الشعبية الجارفة التي يتمته بها الهلال وانه يمكن الاستفادة منها بفتح باب العضوية لكل الهلالاب داخل وخارج السودان وايقاف العبث الذي يحدث الان وهو تحويل الهلال الى نادي صفوي عضويته لا تفوق الــــ(5) الف شخص فقط وهذا ما جعلنا نطالب الجهات المسئولة بان يصبح الهلال للهلاليين .

مشاكل الهلال بالفيفا خطر داهم

اما بخصوص مشاكل الهلال بالفيفا قال انهم باتوا يخشون صدور قرار بانزال الهلال للدرجة الاولي او فرض عقوبة عليه من الفيفا بسبب المشاكل التي تحاصره حاليا من اللاعبين والمدربين الاجانب وكل هذا سببه الاستهتار والتعامل بعدم شفافية في ملف اللاعبين والمدربين الاجانب وتابعنا ان كل اللاعبين الذين شطبوا من الهلال تقدموا بشكاوي للفيفا وهذا يؤكد اما ان الاجانب لا يحصلون على حقوقهم او ان هناك اشياء خافية لا يعلمها الاهلة على الاطلاق.

نخشي ان يتحول الاتحاد لمفوضية جديدة

ابدي رئيس تحالف الاهلة من ان يتحول الاتحاد الى مفوضية جديدة وقال كانت المفوضية تلعب دور الصديق لمجلس الهلال وقت الضيق ونحذر من ان ينوب عنها الاتحاد

تجمع الهلاليين يستحق الاحترام

وتحدث كذلك عن تجمع الهلاليين وقال ان حراكهم مميز ويستحق الاحترام لانه يعمل من اجل الهلال ولا يخشى في لحق لومة لائم وله منا كل التخية والاحترام وهو تجمع منظم وشباب طموح ونحنا ندعمه بقوه لان المرحله القادمه مرحله الشباب الواعي المثقف

ابعاد الكاردينال ومجلسه

في ختام حديثه قال الخندقاوي ان حل مشكلة الهلال تتمثل في ابعاد الكاردينال ومجلسه عن المشهد الهلالي حتى يتعافي الازرق من الجروح التي خلفتها فترة المجلس الحالي ولابد من تدخل جراحي دقيقة لازالة تلك التعقيدات الخطيرة.

حاوره: موسى مصطفى

صحيفة صوت الأمة

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