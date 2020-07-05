لقيمات تقود انس عمر لسجن كوبر





حسب تصريحات حزب المؤتمر الوطني ان اللواء انس عمر خالف خطة التأمين المعدة لحمايته عندما نزل الي الشارع في صباح يوم إلقاء القبض عليه من أجل شراء لقيمات..فتشاجر مع بائعة اللقيمات واختلف معها حول السعر مما جعل سيد الدكان وبائع اللبن وصاحب طبلية الرصيد يتعرفون عليه، اغلب الذين حضروا الواقعة أجمعوا لو ان اللواء انس عمر كان يحمل (فكة) فربما بقى حراً حتى اللحظة، ولكنه كان يحمل فئات نقدية من ابو ٥٠٠ ج الأمر الذي رفع من مستوى الشبهات.

خطة التأمين كانت تقتضي بعدم خروجه للشارع مهما كانت الأسباب ، حتى لو ياكل شعيرية ثلاثة مرات في اليوم، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني اللواء انس عمر بالمتهور الذي لا يفرق بين طبيعة عمل الناشط السياسي والزعيم القيادي، وقد تم وصفه بأنه يفتقد للحس الأمني على الرغم من انه يحمل رتبة لواء في الأمن..

صحيفة صوت الامة

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