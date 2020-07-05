سعد لمجرد يتخذ قرارا إنسانيا بعد وفاة رجاء الجداوي





اتخذ المطرب المغربي، سعد لمجرد، قرارا إنسانيا، بعد وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد.

واتفق لمجرد مع مخرج أغنيته المصورة الجديدة “عدى الكلام” على تأجيل طرحها 3 أيام حدادا على وفاة رجاء الجداوي، بحسب موقع “إي تي بالعربي”.

وتعتبر “عدى الكلام” هي أول أغنية يقدمها المطرب المغربي سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي توما.

وشارك سعد لمجرد “تيزر” أغنية “عدى الكلام” عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والتي كان من المقرر طرحها اليوم الأحد عبر قناته على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

ونعى سعد لمجرد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه على “إنستغرام”، بمشاركته صورة لها، وكتب معها: “تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشرها لمنشور قالت فيه “إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله”.

سبوتنيك

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