حمدوك “الساخر”: بعد إقالة مدير الشرطة سيتوفر الخبز والوقود، ستقل أسعار السلع وحانوزع مجانا خرفان في عيد الضحية





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الأحد (جماهير شعبنا العظيم ، بعد إقالة مدير عام قوات الشرطة سيتوفر الخبز والوقود ، وستقل أسعار السلع وحانوزع خرفان للمواطنين في عيد الضحية مجاني وحانوظف كل الشباب وحانعمل برج ايفل في الكلاكلة وسنصمد وسنعبر وسننتصر ، والكهرباء ماحاتقطع تاني .

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ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة (جماهير شعبنا نحتاج في بعض الوقت الي صناعة إنتصارات وهمية لصرف الأنظار عن تلك الأزمات المتلاحقة وحتي يجد جدادي ما يدافع به عني بعد أن نفذت كل ذخيرته #ثورة_وعي).

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة “الخبير الإقتصادي حمدوك” الساخرة (شعبنا الصامد الصابر أعتذر عن تأخر المرتبات هذا الشهر لكن بحمد الله لجأنا للنظرية الاقتصادية الشهيرة (Rab Rab Rab) وحلينا المشكلة ومرتباتكم ح تنزل بعد بكرة ، ودي من الخبرات الإقتصادية الإكتسبتها من العمل بالخارج، سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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