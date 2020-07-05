صلاح يكشف عن المباراة التي جعلته “ينهار من البكاء”





اعترف النجم المصري محمد صلاح أنه “انهار من البكاء”، بعد مباراة فريقه ليفربول الموسم الماضي، والتي أيقن فيها أن لقب الدوري أصبح بعيدا عنهم.

وكشف صلاح أن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، دفعته للبكاء في غرفة التبديل عقب اللقاء.

وتعادل ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد في فبراير 2019، ليتعرض لضربة قوية في سباقه مع مانشستر سيتي على اللقب، والذي أنهاه في النهاية السيتيزينس بفارق نقطة واحدة عن “الريدز”.

وفي حديثه لمحطة سكاي سبورتس، قال صلاح: “أتذكر الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد، عندما تعادلنا، ذهبت لغرفة تغيير الملابس وبدأت بالبكاء. هذه هي اللحظة التي شعرت فيها أننا خسرنا لقب الدوري”.

وأضاف: “شيء لا يصدق أننا حققنا اللقب هذا الموسم، بعد أن خسرناه بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي”.

وقال صلاح إن أول مرة شعر فيها أنهم سيحققون اللقب هذا الموسم، هو عندما هزم ليفربول مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، نهاية العام الماضي.

وحسم ليفربول اللقب هذا الموسم، بفارق كبير عن ملاحقيه، بالرغم من هزيمته من مانشستر سيتي بنتيجة 0-4، الجولة الماضية.

سكاي نيوز

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