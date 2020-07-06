المئات يتظاهرون بالخرطوم تضامنا مع (نيرتتي)





نفذ المئات في العاصمة الخرطوم، أمس، وقفة احتجاجية دعما لمطالب المعتصمين بمنطقة “نيرتتي”، بولاية وسط دارفور ورفع المحتجون أمام مقر مجلس الوزراء، لافتات مكتوب عليها، “إقالة قائد قوات الدعم السريع مطلب شعبي”، وقف الانتهاكات المستمرة مطلب شعبي”، “كلنا نيرتتي “، كما ردد المحتجون شعارات، “يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور.

وقدم المحتجون مذكرة إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تطالب بإقالة كل من قائد المنطقة، وقائد الشرطة، والمدير التنفيذي، وقائد قوات الدعم السريع.

كما طالبت المذكرة، بإيقاف وحصر الدراجات النارية التي تستخدم في الهجوم على الأبرياء في كل أرجاء المحلية، وجمع السلاح غير المقنن، وحماية الموسم الزراعي، وإتاحة الظروف التي تمكن المواطنين من مزاولة عملهم دون مهددات، واسترداد كل المواشي التي تم نهبها بواسطة المليشيات المسلحة خلال الشهرين الماضيين.

وطالبوا كذلك بالقبض على الفوري على الجناة الذين تم فتح بلاغات تعدي بحقهم وتقديمهم للعدالة وإنصاف الضحايا، وفتح المسارات لتفادي حدوث احتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

صحيفة الجريدة

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